Unbekannter überfällt Tankstellenshop in Bern

Am Samstagabend um 20.55 Uhr betrat ein Unbekannter einen Tankstellenshop an der Bethlehemstrasse, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte auf Hochdeutsch die Herausgabe von Bargeld. Das teilt die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mit.

Der Unbekannte sei mit der Beute zu Fuss in Richtung Werkgasse geflüchtet.

Die Polizei gab für den Täter die folgende Beschreibung heraus: Er ist zirka 180 Zentimeter gross, von schlanker Statur und dürfte zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine graue Trainerhose, eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze, weisse Turnschuhe und ein schwarzes Baseballcap. Weiter hatte er eine Sonnenbrille aufgesetzt und sein Gesicht mit einem grauen Tuch bedeckt.

Die Polizei sucht Zeugen: 031 634 41 11. (sih/pkb)