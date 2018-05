Unbekannte verwüsten Schulhaustoiletten

In der Nacht auf Montag sind im Primarschulhaus in Bösingen mehrere Sachbeschädigungen angerichtet worden. Wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt, sei ihr der Fall am Montagmorgen gemeldet worden. Die Vandalen haben in zwei Toilettenanlagen die Wasserabläufe mit Papier verstopft und die Wasserhähne aufgedreht.

Neben den Toiletten wurden weitere Räume im Untergeschoss überschwemmt. Mehrere Fussböden wurden stark beschädigt, ebenso in Mitleidenschaft gezogen wurden Decken und Mobiliar. Die Schadenssumme konnte indes noch nicht beziffert werden.

Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Täter während eines Anlasses am Sonntag ins Schulhaus geschlichen haben und sich dort versteckten. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf lanciert und bittet darum, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 026 304 17 17 zu melden. (mb/pd)