Unbekannte schleudern Gegenstand gegen Bus

Plötzlich krachte etwas durch eine Scheibe und eine Tür: Am Karfreitag haben Unbekannte in Biel Gegenstände auf einen Linienbus geworfen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war der 5er-Bus am frühen Freitagmorgen kurz vor 6 Uhr vom Bahnhof Biel in Richtung Zentralplatz unterwegs, als im Guisankreisel ein Gegenstand eine Scheibe und eine Türe durchschlug.