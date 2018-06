Unbekannte rauben Mann vor Taxi-Bar aus

Kurz vor 3 Uhr verliess ein Mann in der Nacht auf Samstag die Taxi Bar an der Speichergasse und lief über den Waisenhausplatz in die Zeughausgasse. Dort wurde er von mehreren unbekannten Männern angesprochen und daraufhin tätlich angegangen sowie bestohlen.

Die Täter stiessen den Mann zu Boden und stahlen ihm unter anderem Wertsachen. Im Anschluss flüchteten sie zu Fuss. Der Geschädigte wurde beim Vorfall leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort durch drei Frauen betreut, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagmittag berichtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich zu melden. Insbesondere die drei Frauen, die dem Mann zu Hilfe kamen, sind gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: 031 634'41'11. (chh/pd)