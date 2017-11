Unbekannte klauen Pakete aus Post-Lieferwagen

Da staunte der Postbote nicht schlecht. Eben hatte er ein Paket einem Kunden zu Hause abgeliefert, als er bei der Rückkehr zu seinem Lieferwagen verdutzt feststellen musste, dass dieser in der Zwischenzeit aufgebrochen worden war. Nach einem Kontrollblick wurde ihm klar, dass Unbekannte mehrere Pakete entwendet hatten. Das ganze ereignete sich am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr in Biel - genauer im Bereich der Verzweigung Gurzelenstrasse/Feldeckstrasse.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatten sich die Unbekannten via Hecktüre Zugriff zum Fahrzeug verschafft. Nachdem sie die Pakete behändigt hatten, ergriffen sie die Flucht in unbekannte Richtung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Täter dabei ein Fahrzeug verwendet haben, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochmorgen mit.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 032 344 51 11 zu melden. (mib/pkb)