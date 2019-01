Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag stellten Polizisten am Amtshaus an der Hodlerstrasse in Bern mehrere Sachbeschädigungen fest. Wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mitteilt, seien mehrere Scheiben mit Wurfgeschossen zerschlagen sowie Schriftzüge und Farbschmierereien an der Fassade angebracht worden.