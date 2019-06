Unbekannte bedrohen Mann mit Messer und berauben ihn

Der Raubüberfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag zwischen 2.30 und 2.45 an der Genfergasse in der Stadt Bern: Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wollte das Opfer alleine von der Speichergasse zum Bahnhof gehen, als sich ihm drei Unbekannte in den Weg stellten.