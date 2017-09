Umstrittener Uferweg am Wohlensee von Gericht gestützt

Das kantonale Verwaltungsgericht stellt sich grundsätzlich hinter die von der Berner Regierung vorgenommene, seit Jahren umstrittene Uferwegplanung am Wohlensee bei Hinterkappelen. Das geht aus zwei neuen, am Freitag veröffentlichten Urteilen hervor.

Das Gericht weist die Regierung zwar an, auf einer der betroffenen Parzellen den Weg besser zu planen und anderswo zugunsten der Beschwerdeführer seeseitig Tore vorzusehen. Die mit dem Weg verbundenen Eigentumseingriffe seien aber nicht unverhältnismässig und deshalb zulässig. Die Planung sei «weder rechtswidrig noch unangemessen».

Das Verwaltungsgericht hat deshalb Beschwerden von über 30 betroffenen Grundeigentümern und des Vereins «Heit Sorg zum Wohlesee» im Wesentlichen abgewiesen. Sie richteten sich gegen die vom Berner Regierungsrat 2012 erlassene Überbauungsordnung mit Baubewilligung «Wohlensee-Inselrainbucht».

Die kantonale Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion reagierte am Freitag erfreut auf das Urteil. Das Gericht habe erkannt, dass die von der Kantonsregierung gewählte Linienführung keine unzumutbaren Auswirkungen auf die Anstösser haben werde.

Jahrelanges Hin und Her

Seit Anfang der 1990er Jahre versuchen die Behörden im Gebiet Inselrain westlich der Kappelenring-Siedlung einen Weg am Ufer oder nahe des Ufers zu planen. Es geht um die Umsetzung des Gesetzes über die See- und Flussufer. In diesem Gebiet besteht eine Lücke im Wegnetz entlang dem Wohlensee.

1991 genehmigten die Stimmberechtigten der Gemeinde Wohlen, zu der die Ortschaft Hinterkappelen gehört, den Uferschutzplan Wohlensee. Er sollte auch die Führung des Uferwegs regeln. Doch hiess der Regierungsrat dagegen erhobene Beschwerden 1995 teilweise gut und wies das Ganze zurück an die Gemeinde Wohlen.

Diese erklärte sich 2006 ausser Stande, im umstrittenen Gebiet eine eigene Lösung für den Uferweg zu finden und bat den Kanton um Hilfe. Dies, nachdem das kantonale Verwaltungsgericht 1997 erneut Beschwerden verschiedener Grundeigentümer teilweise gutgeheissen hatte.

Das Gericht hielt damals fest, ein Weg unmittelbar dem Ufer des Sees entlang sei grundsätzlich möglich, doch die Gemeinde müsse eine detailliertere Planung vornehmen.

Auf Wünsche von Grundeigentümern Rücksicht genommen

Das kantonale Verwaltungsgericht kommt nun laut den zwei neuen Urteilen zum Schluss, bei der Detailplanung habe der Kanton «massgeblich» auf die vorgefundene Situation und auf spezielle Wünsche von Grundeigentümern Rücksicht genommen.

Zu beachten sei, dass der geplante Weg auf allen betroffenen Parzellen wesentlich unterhalb der Wohnhäuser verlaufen werde. Damit bleibe die Sicht der Hausbewohner auf den See selbst nach Erstellen der geplanten Sichtschutzzäune gewahrt.

Die Natur werde auch nicht unzulässig gestört. Teile des Gebiets würden ökologisch aufgewertet. Dort werde der Weg nicht unmittelbar am Ufer entlang führen, so dass ein «landseitiger Störungsschutz» entstehe.

Das Urteil fällte das Gericht nach einer weiteren Expertise der Vogelwarte Sempach, nach Augenscheins- und Instruktionsverhandlungen und weiteren Abklärungen. Das eine Urteil ist über 100 Seiten stark.

Wie geht es weiter?

Wie es nun am Wohlensee weitergeht, wird sich noch zeigen müssen: Die Beschwerdeführer können den Verwaltungsgerichtsentscheid ans Bundesgericht weiterziehen.

Daniel Wachter, der Vorsteher des kantonalen Amts für Gemeinden und Raumordnung, sagte auf Anfrage, für die vom Verwaltungsgericht geforderten Anpassungen sei ein neuer Regierungsratsbeschluss nötig. Sein Amt werde die Anpassungen planen.

Der Bau des Wegs obliege anschliessend prinzipiell der Gemeinde Wohlen. Falls das nicht funktionieren sollte, würde wiederum der Kanton Bern einspringen. Im ganzen Kanton Bern gebe es noch rund ein halbes Dutzend Stellen, wo Wege oder Wegabschnitte entlang von Seen oder Flüssen umstritten seien. (sda)