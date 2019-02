Vergangene Woche gab die Privatbahn bekannt, dass sie sich im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens für ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft «ARGE pool Architekten / b p baurealisation AG» entschieden hat.

Aus Sicht der BLS berücksichtigt das Siegerprojekt insbesondere auch die umgebende Landschaft und bezieht diese ein, wie BLS-CEO Bernard Guillelmon am Mittwoch vor den Medien ausführte. Auch für die Bevölkerung könnten Mehrwerte geschaffen werden, etwa in Form eines Wanderwegs oder offen fliessender Gewässer.

Ausstellung für die Bevölkerung

Wie das von der BLS ausgewählte Projekt im Detail aussieht, will die Privatbahn der Bevölkerung im Rahmen einer Ausstellung zeigen. In einem Bahnwagen sind die fünf Projekte ausgestellt, die es in die engere Auswahl des Wettbewerbs geschafft hatten. Der Bahnwagen steht bis am kommenden Samstag auf dem Gelände der heutigen BLS-Werkstätte in der Aebimatt, am 1. und 2. März steht er im Bahnhof Riedbach.

Die Ausstellung macht deutlich, welch unterschiedliche Ansätze die Teams wählten. Während die einen die grosse Anlage hinter einer begehbaren Lehmwand oder so weit wie möglich im Wald verstecken wollten, positionierten sie andere Teams als architektonisch prominentes Objekt in die Landschaft.

«Einen Elefant kann man nicht gut verstecken», sagte Lukas Schweingruber, Fachpreisrichter Landschaft/Raum, zur Projektauswahl. Daher habe sich die Jury für ein Projekt entschieden, das die grosse Anlage weder zu verbergen suche, noch sie in den Mittelpunkt stelle.