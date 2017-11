Umgekippter Rübentransport blockiert Strasse

Bei der Ausfahrt aus dem Kreisel Bahnhofstrasse in Aarberg ist am Samstag der Anhänger eines Traktorzuges umgekippt. Dieser war auf dem Weg zur Zuckerfabrik – die geladenen Zuckerrüben verteilten sich auf und neben der Fahrbahn und mussten von Hand wieder entfernt werden. Wie ein Unfallreporter berichtet, war die Strasse in Richtung Radelfingen während dieser Zeit vorübergehend gesperrt.

(mb)