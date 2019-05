Umbruch im Quadrat

Im Quadrat in Zollikofen ist ­­alles unter einem Dach vereint: ­­Design, Möbel, Laden, Restaurant, Werkstatt, Architektur. Gegründet wurde die AG schon vor 26 Jahren in der Länggasse, seit 2010 befindet sie sich in Zollikofen an der Bernstrasse. Und nach diesen 9 Jahren in der Agglomeration von Bern will Gründer und Inhaber Dan Hodler frischen Wind in den Betrieb bringen und einiges umkrempeln. Ab nächster Woche verzichtet der gelernte Schreiner deshalb zum Beispiel auf das Restaurantgeschäft, das im Quadrat jeweils am Mittag angeboten wurde.