Es passierte mitten in der Nacht: Um 2.20 Uhr am frühen Samstagmorgen meldete sich jemand bei der Kantonspolizei Bern: Es habe Wasser auf der Turnierstrasse im Liebefeld (Gemeinde Köniz). Die ausgerückte Polizeipatrouille beurteilte die Situation wenig später vor Ort: Eine grosse Wassermenge floss von der Turnier- auf die Könizstrasse und von dort weiter in Richtung Stadt Bern.