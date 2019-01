3100 Neugierige haben in den letzten Monaten eine Bildungslücke geschlossen: Sie nahmen an einer geführten Tour durch die Zuckerfabrik Aarberg teil und wissen nun ganz genau, woher der Schweizer Zucker kommt und wie er hergestellt wird.Die geführten Touren während der Erntezeit wurden erstmals durchgeführt. Aufgrund der starken Nachfrage werden sie im Herbst 2019 erneut angeboten, wie Tourismus Biel Seeland und die Schweizer Zucker AG am Montag mitteilten.