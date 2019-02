Der offizielle Videoclip: Twenty One Pilots - Stressed Out. Video: Youtube/Fueled By Ramen

Ebenfalls neu bestätigt ist unter anderem das Londoner Kollektiv Rudimental, der Berner Rapper Nativ, der britische Produzent Mura Masa, das texanische Trio Khruangbin und die deutsche Rapperin Nura, die sich als Teil des Duos SXTN bereits am Gurtenfestival 2018 einen Namen gemacht hat.