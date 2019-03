Die Fasnächtler hatten am Samstag während Stunden die Berner Innenstadt fest im Griff. Eine Anzahl der Besucher anzugeben, sei laut Fasnachtspräsident Daniel Graf unmöglich. Seiner Einschätzung nach seien aber deutlich mehr Zuschauer am Samstag in den Lauben zugegen gewesen als im Vorjahr.