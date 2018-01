Trotz Vergleich kommt es zum Prozess

Projekt Hinterkappelen

«Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte», lautet ein Sprichwort. Im Fall Migros-Neubau in Hinterkappelen muss diese Redensart umgeschrieben werden: «Wenn zwei sich nicht mehr streiten, freut sich der Dritte.» Denn Einsprachen von Stefan Hofer blockierten zwei Bauprojekte der Migros Aare im Kappelenring, was wiederum den Wohlener Gemeinderat nicht freute.



Mit der Einigung zwischen den Streitparteien steht nun dem Abriss und Neubau des Ladenzentrums Chappelemärit nichts mehr im Weg, die Baubewilligung ist rechtskräftig. Hofers Einsprache war die letzte, sie ist vom Tisch. Bereits im Herbst hatte der SVP-Grossrat die Einsprache gegen das Ladenprovisorium schräg vis-à-vis auf der grünen Wiese nicht weitergezogen. Die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion hatte diese abgewiesen. Hofer betonte immer wieder, es gehe ihm bei den Einsprachen um die Sache. Es handle sich nicht um einen Racheakt gegen die Migros.



Bänz Müller (SP plus), Gemeindepräsident von Wohlen, ist erleichtert, dass die Migros starten kann. Er ist nicht nur froh wegen des Ladenzentrums, sondern auch über die neuen Wohnungen, die in der Überbauung entstehen. Das Projekt werte Hinterkappelen auf.



Rund 25 Mio. Franken investiert die Migros Aare in Hinterkappelen. Der eingeschossige und sanierungsbedürftige Chappelemärit wird abgerissen und durch einen sechsgeschossigen Neubau mit 30 Wohnungen ersetzt. Während der Bauzeit kann die Bevölkerung in einem Provisorium einkaufen. Dem Wohlener Gemeinderat war das ein grosses Anliegen, weil es im Dorf mit über 4000 Einwohnern sonst keine grosse Einkaufsmöglichkeiten gibt.



In das Provisorium ziehen ebenfalls der Denner, ein Coiffeur, eine Drogerie und ein Kiosk. Wie der Zeitplan für das Bauvorhaben aussieht, steht noch nicht fest. Die Migros macht sich nun, nachdem die Baubewilligung rechtskräftig ist, an die Detailplanung. hus