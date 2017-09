Trittst im Fahnenmeer daher

Nicht die Schweizer Flagge. Nicht die Berner Flagge. Nicht die Könizer Flagge.

Wer in diesen Tagen durch Köniz fährt, bekommt Fahnen der besonderen Art zu Gesicht. Kopf reiht sich an Kopf, mal links der Strasse, mal rechts sowie hin und wieder auch an den Kandelabern in der Mitte. Wobei in diesem Fall gleich Kopf neben Kopf hängt, einer zur Linken und einer zur Rechten des Kandelabers, der die Strassenlampe trägt.

Es ist halt nicht 1. August, und auch sonst kündigt sich kein Fest an, für das sich die Gemeinde vaterländisch herausputzen müsste. Am Wochenende stehen in der grössten Berner Vorortsgemeinde vielmehr Wahlen an – und dort, wo sonst das Schweizer, das Berner oder das Könizer Hoheitszeichen im Wind flattert, präsentieren sich nun Kandidierende in vielfältigster Art.

Profis hängen auf

Köniz versucht so, den Plakatwildwuchs in den Griff zu bekommen, wie er in wahlkämpferischen Zeiten die Gemeinden nur zu gern überzieht. Werner Zahnd, Leiter der örtlichen Abteilung ­Sicherheit, sagt es offen – um gleich zu relativieren: Ganz verschwinden die Affichen, die auf Feldern, in Gärten oder auch an Häusern für die Parteien und ihre Leute Werbung machen, jeweils auch in Köniz nicht. Sie sind aber seltener geworden.

Dazu kommt, dass die Gemeinde mit dem Fahnenmeer an den Strassen für alle sichtbar darauf hinweist, dass bald Wahlen an­stehen. Und, so Zahnd weiter: Die Behörden haben diese Möglichkeit der Wahlwerbung nicht zuletzt deshalb geschaffen, um allen Parteien gleichermassen eine günstige Art der Wahlwerbung zu ermöglichen.

Wobei, ganz gratis ist die Sache nicht. Wer Kandidierende oder auch politische Botschaften an den Kandelabern anbringen will, muss nicht nur die Plakate liefern, sondern auch die Aufhän­gevorrichtung anschaffen. Für ­jeden Platz zieht die Gemeinde zudem 50 Franken ein – als Entschädigung für die Montage und Demontage, die sie durch Fachleute ausführen lässt. Derart mitten im Verkehr ist eine korrekte Platzierung unabdingbar.

FDP 97, SP 0

Die Parteien nutzen die Gelegenheit sehr unterschiedlich. Mit nicht weniger als 97 Fahnen machen die Freisinnigen am intensivsten Kandelaberwerbung, wogegen die SP keine einzige Stelle belegt. Sie tut dies nicht aus finanziellen Gründen, wie Co-Präsident Markus Willi sagt. Aus den letzten Wahlen habe seine Partei vielmehr den Schluss gezogen, «dass diese Art der Werbung nur einen geringen Effekt hat».

Genau anders argumentiert für die FDP Präsidentin Erica Kobel. Auch sie blickt auf die letzten Wahlen zurück, erklärt, dass man damals der Wählerschaft zu wenig nahe gewesen sei. Das wolle man diesmal anders machen, «wir wollen uns zeigen und klarmachen, welche Köpfe hinter den Namen stecken».

Die Parteien sind im Strassenbild noch anderweitig präsent. An den ordentlichen Plakatstellen, für die sie die übliche Miete zahlen. Und auf den Plakatständern, die jeweils kurz vor den Wahlen an zentralen Orten aufgestellt werden. Ihre Nutzung ist gratis. (Berner Zeitung)