Treffpunkt Tierarztvilla

Besonders deutlich wird der Wandel der Zeit, als Urs Rohrbach eine der Türen im oberen Stock öffnet. Dahinter verbirgt sich eine kleine Kammer – komplett in Türkis. «So sah früher wohl das ganze Haus aus», sinniert Rohrbach. Und Zwahlen ­ergänzt: «Dieser Raum soll unbedingt so bleiben, wie er ist, damit die Vergangenheit des Hauses erhalten bleibt.»

Ansonsten soll sich in der dreistöckigen Villa, die an der Bernstrasse 9 mitten in Schwar­zenburg steht, jedoch einiges ändern. Der hintere Teil wird durch einen Neubau ersetzt, um mehr Platz zu schaffen. Und der vordere Teil, das dreistöckige Hauptgebäude mit der von Efeu überwachsenen Fassade, wird sanft saniert.

In etwa einem Jahr soll hier ein Generationenhaus entstehen: ein Ort, an dem alle willkommen sind, egal, welches Alter oder welchen Hintergrund sie mitbringen. So die Vision der beiden Co-Präsidenten der Generationenhuus AG, Linda Zwahlen (45) und Urs Rohrbach (35).

Die Villa im Jugendstil wurde 1904 von der Tierarztfamilie Messerli erbaut.

Bistro, Kita, Co-Working

Geplant ist eine ganze Reihe von Angeboten: Voraussichtlich wird die Stiftung Bernaville ein Bistro mit Gartensitzplatz betreiben. Die Wohnung darüber soll auch in Zukunft bewohnt sein – «beispielsweise von einer Familie oder von einer durchmischten Wohngemeinschaft», so Linda Zwahlen.

Der Neubau wiederum wird zur Hälfte als Kita genutzt, geführt vom Gemeinnützigen Frauenverein Bern. Daneben gibt es Platz für die Jugendarbeit, einen Mehrzweckraum, ein Beratungszimmer sowie für einen Co-Working-Bereich.

Letzterer wurde bereits im Oktober eröffnet, «sozusagen als Probelauf, um abzuklären, ob so etwas in Schwarzenburg überhaupt Anklang findet», erklärt Urs Rohrbach. Und tatsächlich: Bereits eine gute Handvoll Menschen arbeitet regelmässig in den schlicht, aber bunt eingerichteten Räumen, in denen es immer noch leicht nach Desinfektionsmittel riecht. Früher befand sich hier die Praxis des Tierarztes Messerli, dessen Vorfahren die Villa 1904 erbaut hatten.