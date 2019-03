Für all jene, die sich immer brav zurückgehalten haben, bietet sich nun die Möglichkeit, den Spiess umzudrehen und den Bussenblock selbst in die Hand zu nehmen: Die Gemeinde Laupen sucht zurzeit via Stelleninserat ein «Kontrollorgan ruhender Verkehr». Also jemanden, der im Pensum von zehn Prozent Parkbussen in der Laupner Altstadt verteilt. Nötige Eigenschaften: ein sicheres und professionelles Auftreten, hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit. «Nur falls es tatsächlich einmal zu hitzigen Diskussionen kommt», wie die stellvertretende Gemeindeschreiberin Florence Wyss erklärt. Weiter darf der neue Dorfpolizist oder die neue Dorfpolizistin nicht vorbestraft sein, muss mindestens im Besitz eines Führerausweises der Kategorie B sein und den Kurs für ruhenden Verkehr bei der Kantonspolizei Bern abgeschlossen haben.

Und, ganz wichtig: Die- oder derjenige muss flexibel sein – sie oder er dürfen nicht immer am gleichen Tag Knöllchen verteilen. Ganz so gross scheinen die Rachegelüste bei den Laupnern dann aber doch nicht zu sein. Wie Florence Wyss verrät, hat sich noch niemand auf die Stelle beworben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.