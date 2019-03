Transportpolizist verletzt sich bei Kontrolle

Am Freitagabend verletzte sich am Bahnhof Bern ein Transportpolizist im Zuge einer Kontrolle. Dies teilte die Kantonspolizei am Dienstag mit.

Laut Mitteilung wollten Mitarbeiter der Transportpolizei nach 23 Uhr einen Jugendlichen kontrollieren, der ohne gültiges Billett mit dem Zug unterwegs war.

Als der Zug auf Gleis 8 ankam, flüchtete der Jugendliche in Richtung Welle. Als ihn die Mitarbeiter der Transportpolizei anhalten wollten, kam einer von ihnen zu Fall. Die Gründe dafür seien noch zu klären, schreibt die Polizei. Der flüchtende Jugendliche konnte anschliessend von Passanten gestoppt werden.