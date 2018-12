Jetzt ist klar, wie die Markthalle in der Stadt Bern künftig genutzt wird. Der Schweizer Outdoor-Spezialist Transa wird in die Markthalle ziehen. «Transa ist schon länger auf der Suche nach einem grösseren, attraktiven Standort in Bern. Wir freuen uns sehr auf diesen nächsten Schritt – es ist die Chance dem Einzugsgebiet Bern, Wallis und Romandie ein noch umfangreicheres Outdoor-Erlebnis bieten zu können», freut sich Transa-Chef Daniel Humbel.