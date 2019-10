Tramdepot soll mehrfach genutzt werden können

Einmal mehr soll ein Infrastrukturprojekt in Bern-West realisiert werden. Bei der Suche nach einem Standort für ein neues Tram­­depot sind noch drei Standorte im Rennen:Vertieft untersucht werden die Messerli-Grube in Bethlehem und die Bodenweid in Bümpliz, auf den Status einer «Rückfallebene» zurückgestuft wurde die Variante Untermatt-Nord, ebenfalls in Bethlehem.