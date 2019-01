Der Mann, der sich in der Nacht auf Donnerstag bei einem Treppensturz im Kappelisackerquartier in Ittigen tödliche Verletzungen zugezogen hatte, ist identifiziert. Beim Toten handelt es sich um einen 67-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilt.