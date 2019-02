Auf dem Berner Waisenhausplatz erinnert ein kleines Mahnmal mit Kerzen, Blumen und Fotos an den verstorbenen Kilian S. Errichtet haben es Freunde und Angehörige.

Rund um den Tod des jungen Mannes sind noch viele Fragen offen. Der Mutter des 20-Jährigen ist es wichtig, dass die Umstände seines Todes «lückenlos aufgeklärt werden», wie sie in der Zeitung «Der Bund» vom Donnerstag zitiert wird.

Die Berner Kantonspolizei traf nach eigenen Angaben den mutmasslich unter Drogeneinfluss stehenden Kilian S. im Tscharnergut an. Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er mehrere Dutzend Amphetamin-Pillen auf sich trug. Laut Polizei fanden sich in den Effekten auch mutmassliches Diebesgut.

Die Polizisten brachten den Kilian S. auf die Polizeiwache. Dabei leistete er heftige Gegenwehr. Ein beigezogener Arzt prüfte, ob der 20-Jährige in Haft genommen werden konnte oder ob er in die spezialisierte Überwachungsstation am Inselspital gebracht werden sollte. In diese Station können Häftlingen auf hoher Sicherheitsstufe medizinisch versorgt werden.

Der Arzt kam zum Schluss, dass der Berner in einer Zelle auf der Polizeiwache untergebracht werden könne, dass man aber regelmässig nach ihm schauen soll, was die Polizei nach eigenen Angaben auch tat.

In den frühen Morgenstunden des 26. Dezember wurde Kilian S. ohne Lebenszeichen in der Zelle aufgefunden. Die Polizei alarmierte den Notarzt, der jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen konnte.

Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen gegen den Arzt aufgenommen, der die sogenannte Hafterstehungsfähigkeit des 20-Jährigen abgeklärt hatte. Christof Scheurer, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Bern, bestätigte am Donnerstag eine Meldung des «Bund.» Für den Arzt gilt die Unschuldsvermutung.

Nähere Angaben zum Fall machte die Staatsanwaltschaft nicht. Gemäss Scheurer dürfte es aber noch einige Zeit dauern bis zum Abschluss der Ermittlungen, da der Fall komplex sei.