Töfffahrer bei Kollision schwer verletzt

Am Freitag gegen 19.30 Uhr kam es auf der Bernstrasse in Lyssach zu einem Unfall. Ein Auto fuhr von Hindelbank herkommend in Richtung Kirchberg, als es auf Höhe des Gewerbeparks Paradies in Lyssach aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradlenker kam. Dieser stürzte zu Boden und wurde unter einer Leitplanke eingeklemmt.