Töff-Streit in Belp: Weiterer Mann verhaftet

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der blutige Fehde zwischen Motorradclubs in Belp dauern an. Nicht zuletzt gestützt auf die Auswertung der zahlreichen getätigten Aussagen hat die Kantonspolizei Bern am Montag einen weiteren Mann festgenommen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde Untersuchungshaft beantragt.