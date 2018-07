Tödlicher Unfall in Käserei

Am Sonntag ist es um etwa 6.20 Uhr in einem Käsereibetrieb in Corgémont zu einem Arbeitsunfall gekommen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Bern ist ein Mann von einem Maschinenarm eingeklemmt worden. Der 49-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern erlag seinen Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Die Polizei hat Untersuchungen zu den Umständen des Unfalls aufgenommen. (mb/pkb)