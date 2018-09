Tödlich verunfallter Fussgänger war ein 21-jähriger Berner

Wie und unter welchen Umständen es am Dienstagnachmittag zu diesem schrecklichen Unfall kommen konnte, ist nach wie vor unklar. Geklärt ist nun aber, dass es sich beim Fussgänger, der auf der Autobahn A6 bei Münsingen tödlich verunglückt war, um einen 21-jährigen Berner handelt. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am späten Donnerstagnachmittag.

Der junge Mann gelangte am Dienstag ungefähr um 14.20 Uhr bei der Raststätte Münsingen auf die Autobahn A6. Erst überquerte er die Spuren, die in Fahrtrichtung Bern gehen, unversehrt, bevor er auf den Spuren in Fahrtrichtung Thun von einem Auto verletzt wurde. Der Mann starb noch auf der Unfallstelle.

Der Unfall führte zu langen Rückstaus: Weil die Autobahn Richtung Thun komplett gesperrt werden musste, stauten sich die Fahrzeuge auf einer Strecke von 12 Kilometern auf der A6. Autofahrer mussten sich bis zu zwei Stunden gedulden. Der Verkehr wurde in Rubigen ab der Autobahn geleitet, weshalb auch die umliegenden Hauptstrassen schnell überlastet waren.

Der Unfall hatte verkehrstechnisch auch Auswirkungen auf die Stadt Bern: Weil die Strassen in der Stadt von vielen Autofahrern als Alternativroute genutzt wurden, kam der Verkehr auf mehreren Hauptachsen zeitweise fast zum Erliegen. 15 Linien von Bernmobil verkehrten über mehrere Stunden mit einer Verspätung von 30 Minuten und mehr. (chh/pd)