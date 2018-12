Tiere verwahrlost - Berner Züchter-Duo blitzt vor Gericht ab

Ein Berner Züchter-Duo, das mehr als hundert Tiere hielt, ist zu Recht von den kantonalen Behörden in die Schranken gewiesen worden. Zu diesem Schluss kommt das bernische Verwaltungsgericht in einem am Montag publizierten Urteil.

Innert zwei Jahren sei der Tierbestand von 50 auf gut 100 Tiere angewachsen, stellte die bernische Volkswirtschaftsdirektion kürzlich fest. Die Halter seien mit dem grossen Tierbestand offensichtlich überfordert.

Bei Kontrollen habe man wiederholt unterernährte Hunde, Katzen und Kaninchen angetroffen. Die Hunde hätten auch zu wenig Auslauf. Schlecht sei zudem das Entwurmungs-, Impf- und Hygienemanagement. Die Tierhalter, die in einem Dorf zwischen Bern und Solothurn leben, seien uneinsichtig.