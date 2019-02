Am Berner Tiefenau-Spital beginnen in diesem Jahr Sanierungsarbeiten. Sie dauern zwei Jahre lang und kosten 11,3 Millionen Franken. Der Spitalbetrieb läuft in dieser Zeit uneingeschränkt weiter.

Wie die Berner Insel-Gruppe am Mittwoch mitteilte, wird die Technikzentrale erneuert. Dazu gehören die Heiz- und Elektroanlagen. Auch der Brandschutz wird angepasst. Dazu kommen generelle Sanierungsarbeiten.

Wann genau die Arbeiten beginnen, konnte die Medienstelle der Insel-Gruppe am Mittwoch auf Anfrage nicht sagen. Das Projekt sei ausführungsreif. Die Arbeiten begännen im laufenden Jahr.

Essen aus der Inselspital-Küche

Auf eine eigene Küche wird das Tiefenauspital künftig verzichten müssen. Die Insel-Gruppe hat beschlossen, dass in der Tiefenau das Essen künftig aus der Inselspital-Küche kommt. Der Abbau von Arbeitsplätzen soll mit der Verschiebung von Arbeitsplätzen und über die natürliche Fluktuation aufgefangen werden.