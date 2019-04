Temporärer Velopark im Weyerli

Das Publikumseisfeld der Berner Kunsteisbahn Weyermannshaus wird bis zu den Sommerferien zu einem Veloverkehrspark. Dort können sich Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Kantonspolizei auf ihre Veloprüfung vorbereiten.

Wie die Stadt Bern am Dienstag mitteilte, werden die Linien und Signale des Veloverkehrsparks direkt auf den Boden des Publikumseisfelds aufgemalt. So entstehe eine realitätsnahe Situation. Bis zu den Sommerferien will die Kantonspolizei mit insgesamt 88 Schulklassen den Veloverkehrspark für praktische Übungen nutzen.