Temporärer Velo-Verkehrspark im Weyerli

Das Publikumseisfeld der Berner Kunsteisbahn Weyermannshaus wird bis zu den Sommerferien zu einem Velo-Verkehrspark. Dort können sich Schülerinnen und Schüler unter Anleitung der Kantonspolizei auf ihre Veloprüfung vorbereiten.

Wie die Stadt Bern am Dienstag mitteilte, werden die Linien und Signale des Velo-Verkehrsparks direkt auf den Boden des Publikumseisfelds aufgemalt. So entstehe eine realitätsnahe Situation. Bis zu den Sommerferien will die Kantonspolizei mit insgesamt 88 Schulklassen den Velo-Verkehrspark für praktische Übungen nutzen.