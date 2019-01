Schon wieder geht in Bern ein traditionsreicher Laden zu. Derzeit sind an der Aussenfassade des Schuhgeschäfts Fricker Shoes grüne Plakate aufgehängt. Sie weisen auf die Geschäftsaufgabe an der Neuengasse hin. «Ja, wir schliessen die Filiale Ende Februar», bestätigt Hans-Peter Hess von der Muttergesellschaft Pasito-Fricker. Erste Kündigungen seien bereits verschickt worden.