«Taximörder» kommt nach 20 Jahren frei

Der heute 40-jährige Mann aus dem Kanton Bern wurde im Jahr 2000 wegen Mordes an einer Taxifahrerin zu 14 ½ Jahren Zuchthaus und einer Verwahrung verurteilt. Vor zehn Jahren wurde die Verwahrung in eine stationäre therapeutische Massnahme umgewandelt.

Heute musste das Regionalgericht Bern-Mittelland entscheiden, ob die Massnahme um weitere fünf Jahre verlängert wird. So hatten es sowohl die Vollzugsbehörde wie auch die Staatsanwaltschaft beantragt.

Doch das Gericht folgte dem Antrag der Verteidigung und entschied auf eine bedingte Entlassung. Am 22. Januar kommt der Berner in Freiheit.

Sechs Hiebe mit dem Bajonett

Der Abend des 30. Dezember 1997. In Bern plant ein 20-jähriger Mann einen Raubüberfall und macht sich auf die Suche nach einem Opfer. Der angelernte Maurer möchte am nächsten Abend Silvester feiern, hat aber kein Geld. In der Stadt ist er erfolglos, also bestellt er sich beim Bollwerk ein Taxi nach Hause. Von einer 41-jährigen Taxifahrerin lässt er sich nach Thörishaus chauffieren. Als das Auto dort ankommt, bedroht der Mann die Chaffeuse mit einem Bajonett und verlangt Geld.

Wie die Zeitungen damals berichten, kommt es zu einem Handgemenge, dann sticht der junge Mann zu. Sechs Hiebe, einer ins Herz der Frau, tödlich. Der Täter legt sie in den Kofferraum. Die Kleider wirft er weg, dann geht er nach Hause. Eine Woche später wird er in der Wohnung seiner Mutter verhaftet. Im Januar wird er vom damaligen Kreisgericht Bern-Laupen verurteilt. (rei)