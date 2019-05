Tauschbox im Nordquartier soll das Teilen fördern

In die Box dürfen nur intakte, gepflegte Gegenstände wie Kleider, CDs, Spiele, Sportgeräte oder Ähnliches abgelegt werden, wie die Stadtregierung in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Gefährliche Gegenstände wie Waffen, verderbliche Ware oder Alkohol gehören nicht in die Givebox.

Die zum Einsatz kommende Givebox existiert bereits und steht heute im Innenhof der alten Feuerwehr Viktoria. Das Pilotprojekt startet ab Mai auf dem Wylereggplätzli (Ecke Nordring – Wylereggstrasse). Nach drei Monaten wird die Box vor dem alten Breitenrainschulhaus (Ecke Breitenrain-, Wyttenbach- und Kyburgstrasse) wiederum für drei Monate aufgestellt werden.

Das Prinzip Teilen fördert aus Sicht der Stadt ein ressourcenschonendes und nachhaltiges Verhalten der Bevölkerung. Der Tauschschrank wird von der Quartierkommission Dialog Nordquartier realisiert. Diese betreut das Angebot auch, damit dort Ordnung herrscht, wie Claudia Luder, Projektleiterin Gestaltung und Nutzung des Berner Tiefbauamts auf Anfrage sagte.

Je nach finanziellen Möglichkeiten und Erfolg des Pilotprojekts plant die Quartierkommission, das Projekt zu gegebener Zeit weiterzuführen und die Box professioneller auf- und auszubauen oder mehrere Boxen anzubieten.