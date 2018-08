Täglich werden 120 Publibike-Velos geklaut

Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, das Publibike derzeit mitmachen muss. Seit sich am vergangenen Wochenende in Bern herum­gesprochen hat, dass sich die Schlösser der städtischen Velo­flotte leicht knacken lassen, ­verschwinden immer wieder Fahrräder. Am Wochenende ­waren es mit 350 rund die Hälfte aller Leih­velos.

Während Mitarbeitende von Publibike und vom städtischen Kompetenzzentrum Arbeit in den letzten Tagen fleissig dabei waren, die entwendeten Velos aufzuspüren, ging das Klauen munter weiter.

«Gerade am ­Wochenende ­werden nun mehr Mitarbeitende im Einsatz stehen.»Katharina Merkle

Mediensprecherin Publibike

«Leider müssen wir jeden Tag immer noch eine hohe Anzahl einsammeln», sagte Publibike-Sprecherin Katharina Merkle gestern. Bis zu 120 Fahrräder und E-Bikes seien es ­täglich. Sie spricht von einer ­«Sisyphusarbeit». «Gerade am Wochenende werden nun mehr Mitarbeitende im Einsatz stehen», so Merkle ­weiter.

Velos in der Agglo gefunden

Die Postauto-Tochter muss sich mit der Tatsache abfinden, dass ihre Mitarbeitenden noch für weitere vier Wochen damit ­beschäftigt sein werden, entwendeten Fahrrädern hinterher­zurennen. Denn die leicht zu ­knackenden Schlösser werden erst ab kommendem Mittwoch ­sicherer gemacht.

Bis das letzte Schloss der über 700 Publibikes nachgerüstet ist, dauert es ­gemäss gestriger Medienmitteilung bis Mitte ­September. Der Verleihbetrieb soll während ­dieser Zeit weiterlaufen.

Die Hotspots, an denen am meisten Fahrräder geklaut würden, seien in der Berner Innenstadt, heisst es bei Publibike. Aufgefunden werden sie jedoch in ­allen Himmelsrichtungen bis weit in die Agglomeration hinaus – etwa in Ostermundigen, Köniz, Muri oder Frauenkappelen.

Darunter habe es auch Velos, die mutwillig demoliert oder versprayt worden seien, sagt Merkle. Eine Gruppe Unbekannter habe gar eines in die Aare geworfen. Weil einer davon ein Video der Aktion auf Social Media hoch­lud, hat die Veloverleihfirma nun ­Anzeige erstattet.

Es seien bislang jedoch nur «eine Handvoll» Anzeigen gemacht worden, ­ergänzt die Mediensprecherin. Die exakten Kosten liessen sich noch nicht ­abschätzen, heisst es bei Publi­bike. Sicher ist dabei nur: Die Stadt Bern muss das ­Velodebakel finanziell nicht ­mittragen.

Sobald die Berner Veloflotte nachgerüstet ist, geht ab Mitte September die Arbeit in Zürich und den weiteren sechs Publi­bike-Netzen mit insgesamt gut 2000 Velos und 200 Stationen weiter. Bekannt ist, dass auch in Zürich Schlösser manipuliert wurden, jedoch in weit geringerem Mass als in Bern.

Meldestelle eingerichtet

Weil die Velos kein Ortungs­system haben, ist Publibike auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen. Immerhin in dieser Hinsicht kann das Unternehmen Positives vermelden.

«Es ist erfreulich, wie viele Leute sich bei uns melden, die ein liegen gelassenes Fahrrad entdeckt haben», meint Katharina Merkle. Weil die firmeneigene Hotline oft überlastet war, wurde mit velo@publibike-service.ch eine Meldestelle für Informationen via E-Mail eingerichtet.

Auch wenn Publibike immer ­wieder die kriminelle Energie der Velodiebe betont, so wird dem Unternehmen die peinliche Panne mit den leicht zu knackenden Schlössern wohl noch lange anhaften. Und auch das Image der städtischen Velo­offensive erleidet dadurch einen Dämpfer. ­

«Publibike bedauert es ausserordentlich, dass die mechanische Schwachstelle der smartphonetauglichen Schlösser trotz Tests nicht entdeckt worden ist, und entschuldigt sich in aller Form für die Umtriebe», schreibt der Veloverleiher am Schluss seiner Medienmitteilung. (Berner Zeitung)