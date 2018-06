Systemwechsel bringt Kita in Not

Die Kinder spielen unbeschwert im Garten, geniessen die warmen Temperaturen. Der Name der Kindertagesstätte ist an diesem Vormittag Programm: Sunneschyn. Peter Surbeck, der leitende Sozialpädagoge der Kita, beobachtet das Treiben im Zentrum von Münchenbuchsee. Die Türe des Holzhauses falle beinahe auseinander, meldet die Gruppenleiterin. Er werde die Reparatur veranlassen, sagt Surbeck.

Der Kita-Leiter ist derzeit ein viel beschäftigter Mann. Denn bei der Kita Sunneschyn stehen grosse Veränderungen an. Eine der beiden Gruppen in Rapperswil/Lätti zieht im August nach Münchenbuchsee ab. Dort konnte der Verein eine Dachwohnung mieten, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Haus, wo bereits eine Gruppe Kinder betreut wird.

Den Stichtag verpasst

Surbeck führt hinauf in die Wohnung. Trotz der Vorfreude auf eine zweite Kita-Gruppe im Zentrum von Münchenbuchsee kommt er ins Grübeln: «Können wir die zwölf Plätze in Münchenbuchsee überhaupt besetzen?» Er hoffte, dass mindestens die Hälfte davon subventioniert würden. Für diese Plätze bestehe eine grosse Nachfrage. «Wir erhielten die Dachwohnung erst im Feb­ruar angeboten, kurz nach dem Stichtag, um ein Gesuch für neue Plätze einzureichen», blickt Surbeck zurück. Trotz der verpassten Frist hat die Gemeinde ein Gesuch für acht subventionierte Plätze beim Kanton eingereicht, erfolglos. Die abschlägige Antwort des Kantons müsse er akzeptieren, fügt Surbeck an.

Ein Hoffnungsschimmer blieb ihm. Denn der Kanton stellt sein System um. Es wird nicht mehr eine bestimmte Anzahl Plätze in Kitas subventioniert. Die Eltern erhalten von der Gemeinde Gutscheine für die Kinderbetreuung (siehe Kasten). Der Systemwechsel sollte auf den 1. Januar 2019 in Kraft treten. «Diese knapp fünf Monate hätten wir wohl überbrücken können», sagt Surbeck. Hätte. Denn kürzlich hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) den Zeitplan auf der Internetseite aktualisiert. Gemäss diesem Fahrplan können die Gutscheine frühestens ab dem 1. August 2019 abgegeben werden.

Zu viele Projekte

Die Einführung verzögere sich aufgrund der «zahlreichen laufenden Gesetzgebungsprojekte», begründet GEF-Sprecher Gundekar Giebel. Er nennt etwa die Sozialhilfeverordnung oder die Neustrukturierung des Asyl- und Flüchtlingsbereichs. Er relativiert die Verzögerung: «Auch mit dem alten Zeitplan sind wir davon ausgegangen, dass die Gemeinden frühestens auf August 2019 auf die Gutscheine umstellen.» Ein Wechsel auf ein neues Schuljahr hin mache Sinn. Giebel räumt ein, dass die scheinbar aktuelle Meldung unglücklich sei.

Die GEF hat bisher noch nicht aktiv über den angepassten Fahrplan informiert – abgesehen von der Aktualisierung auf der Internetsite. Die GEF werde Ende Juni in einer Medienmitteilung den neuen Zeitplan kommunizieren, erklärt Giebel. Zu diesem Zeitpunkt starte die zwei Monate dauernde Konsultation für die angepasste Verordnung über die soziale Integration. Sie regelt die kantonale Mitfinanzierung von Kitas und Tageselternorganisationen. Je nach Rückmeldungen der interessierten Kreise geht die angepasste Vorlage in die anderen Direktionen.

«Solange der ­Kanton die ­Verordnung nicht verabschiedet hat, sind uns die Hände gebunden.»Pascal Lerch (EVP)

Gemeinderat Münchenbuchsee

Der weitere Zeitplan hänge davon ab, ob es noch grundlegende Änderungswünsche gebe, sagt Giebel, aber: «Davon gehen wir nicht aus.» Idealerweise verabschiede der Regierungsrat die Verordnung im nächsten Februar, sodass diese auf den 1. April 2019 in Kraft treten kann.

Auch die Gemeinde müssen ihre Reglemente anpassen, um den Systemwechsel zu vollziehen. Grundsätzlich könnten die Gemeinden schon mit der Ausarbeitung des Reglements beginnen, sagt Giebel. Sie müssten aber alle Änderungen berücksichtigen, die sich in der Konsultation auf Kantonsebene ergeben. Damit sei ein Wechsel auf den 1. August 2019 möglich. Aber die meisten Gemeinden würden nach GEF-Informationen die Umstellung ein Jahr später machen, wenn die Übergangsfrist abläuft.

Verzögerung problematisch

Für das nächste Jahr seien keine Gelder für zusätzlich subventionierte Angebote eingestellt, ergänzt Gundekar Giebel. Bei der letzten Gesuchrunde im Februar habe die GEF aber zwei Gemeinden zusätzliche Plätze ab 2019 bewilligt. Man sei sich der Prob­lematik bei weiteren Verzögerungen bewusst. In diesem Fall müsse geprüft werden, ob es eine weitere Gesuchrunde für subventionierte Plätze geben kann.

Münchenbuchsee beabsichtige, das Gutscheinsystem schnellstmöglich einzuführen, erklärt der zuständige Gemeinderat Pascal Lerch (EVP). Die Exekutive habe Ende Januar die Strategie festgelegt. Das entsprechende Reglement und die Verordnung würden ausgearbeitet. Aber Lerch fügt an: «Solange der Kanton die Verordnung nicht verabschiedet hat, sind uns die Hände gebunden.» Weil in Münchenbuchse das Parlament das Reglement verabschieden müsse, erscheine aufgrund des politischen Prozesses eine Umsetzung auf August 2019 «kaum realistisch», erklärt Lerch.

In der Bürokratie gefangen

Die GEF sei sich bewusst, dass Münchenbuchsee schnell wechseln wolle und damit die Verzögerungen – ohne das Kontingent zu erhöhen – als problematisch erachte. Pascal Lerch betont, dass die Gemeinde nicht einspringen könne, falls es durch weitere Verschiebungen zu Problemen oder Härtefällen komme.

Peter Surbeck kann nicht verstehen, dass für die lange Übergangsphase scheinbar keine Lösung vorgesehen ist. Irgendwie fühlt er sich im System der Bürokratie hängen gelassen.

(Berner Zeitung)