Symbolik ist cooler als Sachpolitik

«Booooom!!!» So twitterte sich Stadträtin Tamara Funiciello (Juso) nach der Stadtratssitzung am Donnerstag ihre Freude vom Leib. Die Motion, die sie zusammen mit Christa Ammann (AL) und Janine Wicki (GFL) eingereicht hatte, fand im Stadtrat Anklang.

Die Mehrheit sprach sich dafür aus, weiblichen Stadtan­gestellten einen zusätzlichen Tag frei zu geben – und das noch dazu am Weltfrauentag. Die nichterklärbare Lohndifferenz zwischen männlichen und weiblichen Stadtangestellten beträgt in Bern 1,8 Prozent. Das sind umgerechnet drei zusätzliche Arbeitstage für Frauen pro Jahr. Mit dem freien Tag würden sie sich nun ein Stück davon zurückholen, begründeten die Motionärinnen den Vorstoss.

Fest steht: Beim Ja des Stadtrats handelt es sich um einen Sieg Funiciellos. Über kein Thema der Stadtratssitzung wurde lauter diskutiert. Die Motion von ­Claude Grosjean (GLP), die von der Stadt bei Stellenausschreibungen Lohntransparenz verlangte und ebenfalls angenommen wurde, ging dagegen geradezu vergessen. Doch punktete Funiciello auch für die Sache der Frauen? Daran scheiden sich im Berner Rathaus die Geister.

Gut in der Symbolik, finden die beiden Gemeinderätinnen Ursula Wyss (SP) und Franziska Teuscher (GB). Erstere will versuchen, nächstes Jahr am 8. März frei zu nehmen. Letztere betont, sie müsse das zwar nicht tun, weil in ihrer Direktion für Bildung, Soziales und Sport keine Lohnungleichheit bestünde. Dennoch würde sie sich solidarisch zeigen und sich an der Aktion beteiligen, wenn es denn so weit käme.

«Keine Zückerli und Pflästerli»

Sinnlose Symbolpolitik, halten die Kritikerinnen auf Twitter dagegen. «Ich will keine Zückerli und Pflästerli für die weiblichen städtischen Angestellten, sondern Lohngleichheit für alle. In der ganzen Schweiz. Sofort. Punkt. Schluss!», ärgert sich Stadträtin Franziska Grossen­bacher (GB). Claudine Esseiva (FDP) nervt sich über einen unwirksamen Freitag, der Männer diskriminiere: «So stelle ich mir Chancengleichheit nicht vor.»

ich will keine Zückerli & Pflästerli für die weiblichen städtischen Angestellten, sondern Lohngleichheit für alle. In der ganzen Schweiz. Sofort. Punkt. Schluss! https://t.co/pu3Jvhoj8c — Franziska Grossenb. (@fragroba) 8. März 2018

Mein Vorschlag wäre gewesen, dass der 1. Mai mit dem 8. März ausgetauscht wird. Da hatte die Ratslinke kein Gehör. Jetzt haben wir einen unwirksamen Freitag, der notabene Männer diskriminiert. So stelle ich mir Chancengleichheit nicht vor. @fdp_stadtbern https://t.co/OcEsOAIily — Claudine Esseiva (@cesseiva) 8. März 2018

Andere Politikerinnen machen auf einen Punkt aufmerksam, welcher der kinderlosen Funiciello entgangen sein dürfte: Wenn nämlich wegen des freien Frauentags die städtischen Kitas einen Tag mehr schliessen, so dürften das vor allem die Mütter treffen. Sie sind es nämlich, die dann erfahrungsgemäss alles stehen und liegen lassen, um den eigenen Nachwuchs zu betreuen. «Booooom!!!»

Wir werden noch sehen, was die Bernerinnen und Berner davon halten, wenn die stadteigenen Kitas deswegen tatsächlich einen Tag mehr schliessen. Was daran sozial sein soll, ist mir ein Rätsel. — Marianne Schild (@marili_lu) 8. März 2018

