Swiss Dog Arena bricht Abmachung

So wurde etwa abgemacht, dass der Eigentümer das in den letzten Jahren verwilderte Land teilweise roden und die Fahrspuren neu einkiesen darf. Er darf den Parkplatz für maximal vier Anlässe à drei Nächte pro Jahr nutzen. Und: Er darf keinen Stromanschluss installieren. Nur, an diese Regel hielt sich Glur nicht lange. Letzte Woche stellte die Gemeinde fest, dass trotzdem ein Stromanschluss eingerichtet wurde. «Das ist mein Fehler», sagt Glur. Mehr Worte will er über die Sache nicht verlieren. Sie sei schliesslich rasch wieder in Ordnung gebracht worden.

Die Arena steht indes nicht das erste Mal in der Kritik. Als 2015 ein erstes Projekt am Widerstand linker Parteien scheiterte, ging Glur über die Bücher. Unter anderem verzichtete er auf die Betriebsleiterwohnung, womit das Gebäude zonenkonform wurde. Als dann die Halle im Bau war, reichte er ein Ausnahmegesuch nach – die Wohnung konnte doch gebaut werden.

Die Sache mit den Parkplätzen ist aber noch nicht erledigt. Denn ein Einwohner erstattete beim Regierungsstatthalter eine aufsichtsrechtliche Anzeige. Sie richtet sich gegen die Abmachung zwischen Behörden und Eigentümer, wie Statthalter Christoph Lerch (SP) bestätigt. Er muss nun klären, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Was genau der Bürger kritisiert, wollen weder Gemeinde noch Statthalter sagen.