Summer in the City

Delinquent Habits schöpfen aus dem Vollen, bringen alles was das Rap-Herz begehrt: ihre Klassiker wie «Here Come The Horns», «Tres Delinquentes», «Return of the Tres», neue Songs und natürlich darf auch der eine oder andere Cypress-Hill-Hit nicht fehlen.

Dazwischen loben die beiden Rapper immer wieder die tolle Stimmung und die Berner Friedfertigkeit, das Wort Weed fällt in jedem dritten Satz. Die Handys filmen, Körper bouncen, die Desperado-Büchsen leeren sich und 2000 Menschen träumen gemeinsam von einem langen, heissen und geilen Sommer.

Irgendwann gibt es zwar noch Bier, aber keine Becher mehr, dann heisst es, jetzt sei gerade das letzte Fass aufgemacht, beziehungsweise, angestochen, also angezapft worden. Dann um 22:30 ungefähr, machen die Gastrowagen dicht.

Es wird immer dunkler und dunkler am Liebefeld-Teich. Hunderte Menschen besteigen nach und nach ihre Fahrräder, Taxis fahren vor und wieder ab und riesige Gruppen von Menschen schlendern festivaltrunken über einen feuchten mit Abfall übersäten Rasen in Richtung Bushaltestelle.

Dort warten sie dann zu Hunderten, neben überfüllten Mülleimern und zerknüllten Bierdosen auf den 10er-Bus, der immer erst in 11 Minuten zu kommen scheint. Die Nacht ist lau. Das Wochenende lang. Die Festival-Saison hat begonnen.