Sturmgewehr und Knochenbrüche

Es geschah an einem Oktoberabend 2016 in Ostermundigen. Als Herr N. in seiner Zweizimmerwohnung Musik hörte. Was Herrn W. ein Stockwerk tiefer nervte, schliesslich hatte der sich frisch geduscht auf einen gemütlichen Feierabend eingestellt. Wie aus dieser Allerweltssituation ein brutaler Schlagabtausch wurde, wissen nur die beiden. Fest steht: Während der Auseinandersetzung griff N. irgendwann zum Sturmgewehr. Woraufhin W. ihm mehrere Knochen brach. Am Mittwochmorgen sitzen deshalb beide als Beschuldigte im Saal 113 des Berner Amtshauses.

So klar die Ausgangslage ist, so diffus sind die Details dieses skurrilen Falls. Die einstigen Nachbarn sprechen beide von Panik, von Notwehr, vom Nicht-anders-Können. Und beide ­­haben eine eigene Version jenes verhängnisvollen Abends.

Der Schlagstock

Zunächst schildert N. die seine. Der Mann ist um die 60 und gezeichnet. Teils vom Leben, teils von den Verletzungen, die ihm W. zugefügt hat. Seine Geschichte geht so: Ja, er habe an jenem Abend Musik gehört – «aber nur auf Lautstärke vier!». Als es geklingelt habe, habe er das schliesslich noch gehört. Vor der Tür stand W., mit dem er bereits früher aneinandergeraten war. Auch da war es um laute Musik gegangen, und auch damals sei W. handgreiflich geworden.

Trotzdem öffnete N. die Tür. «Wie ein Stier» habe W. ihn angeschaut. Dann habe er einen Gegenstand bemerkt, den W. hinter seinem Rücken versteckte. «Ein Stahlrohr», dachte N., eilte in sein Schlafzimmer und griff seinerseits nach dem Sturm­gewehr. «Total in Panik.» Mit erhobener Waffe kehrte er an die Tür zurück, klappte das Visier hoch. «Wenn ich ihm die vor den Grind halte, dann geht er», habe er gehofft. Stattdessen habe es «Pamm!» gemacht. W. habe ihn mit einem Teleskopschlagstock niedergestreckt und danach weiter auf ihn eingeprügelt.

«Wenn ich ihm das Gewehr vor den Grind halte, dann geht er.»N., Beschuldigter und Opfer, im Rahmen der Einvernahme.

N. zog sich bei der Auseinandersetzung diverse Verletzungen zu: Brüche im Gesicht, eine Rissquetschwunde am Kopf, eine ­­Augenverletzung, von der er sich bis heute nicht ganz erholt hat. Seither sei er vergesslicher, habe Kopfschmerzen, Mühe mit dem Gleichgewicht. Er wünsche sich Gerechtigkeit, sagt er – es hört sich eher wie Rache an – und fordert von Herrn W. rund 20'000 Franken.

Das Feuerzeug

Dann ist die Reihe an W. Der Deutsche – Anfang 30, Tattoo am Hals – hat die Sache anders in Erinnerung. Und zwar so: Er habe nach der Arbeit geduscht, sich bequem angezogen und wollte fernsehen. Aber der Lärm habe das verunmöglicht. Ja, früher habe es deswegen schon Streit gegeben. Aber nur verbalen. Man sei gar für eine Schlichtung zusammengesessen. An jenem Oktoberabend machte er sich auf in den oberen Stock. Klopfte. Ohne Schlagstock, einen solchen habe er gar nie besessen. Er habe N. freundlich gebeten, die Musik leiser zu stellen, ­­Abstand gehalten – und plötzlich in einen Gewehrlauf geblickt. N. habe sich abgewandt und irgendwas gemurmelt, sei mit der Waffe zurückgekehrt und habe daran «rumgefummelt». Von da an habe er, W., nur noch reagiert. «Ich hatte so etwas ja nie live erlebt, kenne das nur aus dem Fernsehen.»