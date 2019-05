Streit zwischen Motorradclubs eskalierte: Zwei Schwerverletzte

Auf dem Gelände an der Steinbachstrasse befinden sich neben dem Motel auch ein Bordell und ein Gewerbebetrieb. Quelle: Google Maps

Die Kantonspolizei Bern schreibt am Sonntagmittag in einem Communiqué von einer «Auseinandersetzung zwischen mehreren Personengruppen». Es fielen Schüsse, mutmasslich sind es Motorradclubs, die aneinandergeraten sind.

Beim Streit unter den Rocker-Gangs wurden zwei Männer schwer verletzt. Sie befinden sich nun im Spital. Einer der Männer weist Schussverletzungen, der andere Schnittverletzungen auf. Ein dritter, leicht verletzter Mann wurde ebenfalls mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Polizei hielt insgesamt 34 Personen an

Insgesamt hat die Polizei im Zusammenhang bei dem eskalierten Streit 34 Personen angehalten, darunter befinden sich auch die drei Verletzten. 19 davon, – 18 Männer und eine Frau – wurden direkt in Belp festgenommen und für weitere Befragungen abgeführt.

Zwölf weitere Männer wurden an anderen Orten im Kanton Bern festgenommen und für Abklärungen auf eine Polizeistation gebracht.

Polizeiensatz dauert am Sonntagmittag an

Auch am Sonntagnachmittag herrscht beim Areal rund um das Motel Belp noch der Ausnahmezustand. Das Gelände, auf dem sich auch das Bordell «Studio Angels» sowie ein Gewerbebetrieb befinden, ist abgesperrt.

Mehr als ein Dutzend Polizisten stehen im Einsatz. Die meisten von ihnen sind als Mitarbeitende des Kriminaltechnischen Diensts angeschrieben. Akribisch durchsuchen sie das Umland. Sie begehen auch das Gelände jenseits der BLS-Linie, die sich am Hang unterhalb des Motels befindet.

Auch der Parkplatz vor der Tankstelle, die sich etwa hundert Meter weiter in Richtung Kehrsatz befindet, ist in der Hand von Polizisten. Sie machen Fotos des Parkplatzes. Auch mit einer Drohne werden Aufnahmen gemacht.

Augenzeugen berichten übereinstimmend, dass mehrere Schüsse gefallen seien. «Wie Chäpslipistolen» habe es geklungen, sagt ein Passant, der am Sonntag an den Tatort zurückgekehrt ist. Weiter berichten Personen, dass am Tatort Männer auf die Polizei gewartet haben, sich also quasi «ergeben» haben, die dann festgenommen wurden. Manche seien festgenommen auf dem Boden gelegen.

Motel-Betreiber: «Mit uns hat das nichts zu tun!»

Philipp Kapas, Betreiber des Motels Belp, betonte am Sonntagmorgen, dass das Motel nicht direkt betroffen sei: «Mit uns haben diese Vorfälle nichts zu tun.»

Die Auseinandersetzung habe sich vielmehr im Nebengebäude des Motels ereignet. Im Untergeschoss befänden sich Lagerräumlichkeiten, die er an eine Person weitervermietet habe. Hier sei es zum Streit gekommen.

Über den Grund, die Beteiligten und die Folgen wisse er auch nicht Bescheid, sagt er. Das Motel habe normal geöffnet. Kapas betont, dass er zwar der Vermieter, nicht aber der Eigentümer der Liegenschaft sei.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen: 031 634 41 11.