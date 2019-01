Wer streiken will, muss einen der fünf freien Halbtage beziehen. Das ist die Weisung der Berner Erziehungsdirektion an die Schülerinnen und Schüler der Stadtberner Gymnasien, die am für Freitag um 15 Uhr angekündigten Klimastreik auf dem Waisenhausplatz teilnehmen wollen.