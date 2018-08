Strecke Bern-Worblaufen bis Dienstagabend unterbrochen

Die Bahnstrecke Bern-Worblaufen ist seit Dienstagvormittag aufgrund einer Fahrleitungsstörung unterbrochen, wie der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) mitteilt. Alle Züge des Regionalverkehrs Bern-Solothurn RBS verkehren nur ab bzw. bis Worblaufen.

Zwischen Bern und Worblaufen verkehren Bahnersatzbusse. Diese halten in Bern vor dem Hotel Schweizerhof, in Worblaufen an der Haltestelle der Buslinie 36 an der Worblaufenstrasse.

Die Störung habe sich gegen 11.15 Uhr zwischen dem Schanzentunnel und dem Bahnhof Tiefenau ereignet, präzisiert RBS-Sprecherin Fabienne Thommen. Allerdings sei die Ursache noch unbekannt. Der RBS geht davon aus, dass die Störung bis Betriebsschluss am Dienstagabend nicht behoben werden kann. Bis 17 Uhr soll entschieden werden, ob der Bahnverkehr am Mittwochmorgen zwischen Bern und Worblaufen wieder aufgenommen werden kann.

Auf allen Bahnlinien ist mit grösseren Verspätungen zu rechnen. Der RBS empfiehlt daher folgende Alternativrouten:

ab Bätterkinden, Lohn-Lüterkofen, Biberist, Solothurn: Reise via Solothurn-Biel nach Bern

Reisende S8/RE: Umsteigen in Zollikofen auf die Züge der BLS nach Bern

Reisende S7: ab Papiermühle via Buslinie 40 zum Wankdorfplatz/Wankdorf Bahnhof oder zum Guisanplatz und mit dem Tram nach Bern

Reisende ab Worb: mit der Tramlinie 6 nach Bern

