Strahlengegner warnen vor Mini-Handyantennen in Schachtdeckeln

Die Szene mutet für viele Passantinnen und Passanten merkwürdig an. Hans-Ulrich Jakob (80) und André Masson (72) bewegen sich in geduckter Haltung um einen Schachtdeckel auf dem Berner Kornhausplatz. In der Hand halten die beiden etwas kauzig wirkenden Rentner ein gut hörbar piepsendes Gerät.

Ist die Bundesstadt etwa durch erhöhte radioaktive Strahlung bedroht? Dies könnte man anhand der Szenerie jedenfalls vermuten. Die zwei haben es indes auf andere Strahlung abgesehen, nämlich auf jene von Handyantennen.

Im Herbst 2014 hat die Swisscom in der Stadt Bern testweise drei Kleinstantennen in Strassenschächten installiert – beim Bärengraben, in der Neuengasse und auf dem Kornhausplatz.

Im Frühling 2017 erteilte der Gemeinderat dem Mobilfunkriesen mit einer fünfjährigen Rahmenkonzession die Bewilligung, insgesamt 100 solche Miniantennen mit schwacher Strahlung unter Schachtdeckeln zu installieren. Durch die neuen Antennen soll nicht nur die Netzabdeckung verbessert, sondern auch der rasante Anstieg der über das Mobilfunknetz transportierten Datenmengen gemeistert werden (siehe Infobox).

Laut der Swisscom sind in Bern heute rund 30 solcher Antennen in Betrieb. Weitere Angaben dazu – etwa die genauen Standorte – will das Unternehmen nicht machen. Transparenter zeigen sich die Stadtbehörden. Die Präsidialdirektion nennt 36 bewilligte Standorte in der Innenstadt (siehe Karte unten).

Mit Lupe und Englischkenntnissen

Hans-Ulrich Jakob schüttelt den Kopf, sein Messgerät schlägt über dem Schachtdeckel beim Kornhausplatz kaum aus. «Das Ding muss ausgeschaltet sein», sagt er. Seit über dreissig Jahren hilft der Schwarzenburger mit seinem Verein Gigaherz Privatleuten bei Einsprachen gegen Antennen. Dass sich eine Antenne unter dem Boden befindet, davon zeugt ein Hinweis auf dem Kanaldeckel.

Diese Warnung zu entdecken, ist jedoch pure Glückssache. Denn sie ist auf einer Kleinstfläche von rund 8×3 Zentimetern vermerkt – Ton in Ton mit dem Deckel. «Diese Warnung ist einfach lächerlich», sagt André Masson. Der pensionierte Physiklehrer aus Langenthal ist wie sein Kollege ein passionierter Bekämpfer des Antennenwildwuchses.

«Do not stand» (engl.: hier nicht hinstehen) steht auf dem Schachtdeckel, daneben ist ein Dreiecksymbol, das Strahlung signalisieren soll. «Um die Warnung zu entziffern, braucht man eine Lupe», meint Jakob am Boden kniend, «und man muss auch noch Englisch verstehen.» Ausserdem sei auch nicht klar ersichtlich, wovor hier eigentlich gewarnt werde.

Miniantennen an Fassaden

Worüber sich die beiden Antennengegner aufregen, ist ein Prototyp, wie Swisscom-Sprecher Armin Schädeli festhält. Er gibt auch zu verstehen, dass zwischen dem Mobilfunkanbieter und der Stadt Bern Uneinigkeit darüber bestand, wie die Antennen zu kennzeichnen seien.

«Die Swisscom ist der Auffassung, dass keine Kennzeichnung erforderlich wäre, die geltenden Grenzwerte jederzeit eingehalten werden», sagt er. Recht geben der Netzbetreiberin die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Trotzdem beharrte der Berner Gemeinderat auf einem Hinweis.

Der Prototyp beim Kornhausplatz stiess bei der Regierung jedoch nicht auf Wohlwollen. Schliesslich wurde folgende Lösung gefunden: «In der Stadt Bern werden die Antennen auf grauen Plaketten an der nächstgelegenen Hausfassade gekennzeichnet – analog den Tafeln, mit denen EWB auf Wasser- und Gasleitungen hinweist», sagt Blaise Kropf, Generalsekretär der Präsidialdirektion.

Alleinstallierten Antennen sind mittlerweile auf diese Weise gekennzeichnet. Darüber kann Hans-Ulrich Jakob nur den Kopf schütteln. Beide Lösungen bezeichnet er als «inakzeptabel», da für Passanten kaum wahrnehmbar. Er fordert, dass die Kanaldeckel mit einem grossen, farbigen Warnsignal versehen werden.

Dass die Antenne beim Kornhausplatz ausgeschaltet sei, wie es das Messgerät von Jakob vermuten liess, bestreitet die Swisscom. «Wir können die Feststellung nicht bestätigen, die Antennen sind dauernd in Betrieb», hält Armin Schädeli fest. Die tiefen Messresultate würden vielmehr zeigen, dass bei geringem Datenverkehr nur wenig Emission entstehe.

Währenddessen geht es mit den beiden Antennengegnern weiter Richtung Waisenhausplatz. In der Zeughausgasse zeigt Hans-Ulrich Jakob auf die Leuchtschriften der Geschäfte an den Hausfassaden. «Auch dort sind überall in der Stadt Miniantennen installiert», sagt er.

Nur die wenigsten wüssten davon. Auf die Frage, wie viele es davon gebe, antwortet die Swisscom lediglich: «Wir kommunizieren keine Antennenzahlen.» Auch die Stadt Bern kann keine genauen Angaben machen, da die Antennen an Privatliegenschaften angebracht wurden, so Blaise Kropf.

Wissenschaftlich unsicheres Terrain

Auf dem Waisenhausplatz angekommen, piepst der Strahlenmesser über einem Schachtdeckel plötzlich ganz aufgeregt. «Hier schlägt der Zähler aus», sagt Hans-Ulrich Jakob. 18 Volt pro Meter zeigt das Messgerät an. Für die Swisscom sind die Strahlenwerte unbedenklich. «Die relevanten Grenzwerte werden jederzeit eingehalten. Dies wird auch vom Bundesamt für Umwelt bestätigt», meint Swisscom-Mediensprecher Armin Schädeli.

Hans-Ulrich Jakob sieht das anders. Bei Erwachsenen, die nur vorbeigehen, möge dies zutreffen, so belaufe sich der Grenzwert für Kurzzeitaufenthalte doch bei 50 V/m, also über seinen gemessenen 18 V/m. Problematisch sei es jedoch für Herzschrittmacherpatienten oder Säuglinge.

«Wird ein Kinderwagen direkt über einem betroffenen Schachtdeckel abgestellt, ist dies für den Säugling definitiv schädlich», sagt Jakob. Ausserdem liege der Grenzwert für Langzeitaufenthalte, wie er etwa in Büros oder Wohnungen gilt, bei 5 V/m. Wenn also eine auf Handystrahlung sensibel reagierende Person längere Zeit in der Nähe dieses Deckels stehe, könne auch dies schädlich sein.

Wissenschaftlich begibt man sich hier auf unsicheres Terrain. Das bestätigt auch André Masson. «Was als schädlich gilt, ist schwierig zu taxieren, da nicht alle Menschen gleich auf Handystrahlung reagieren», sagt er. Ausserdem herrsche kein Konsens darüber, wie viel Prozent der Menschen negativ auf die Strahlung reagiere. «Die Zahl variiert zwischen zwei und zehn Prozent», so Masson.

Forschung hinkt hinterher

Für die Swisscom jedenfalls ist klar: «Die geltenden Grenzwerte sind auch bei längerer Verweildauer eingehalten. Unterhalb der Grenzwerte sind nach heutigem wissenschaftlichem Kenntnisstand keine schädlichen Auswirklungen auf die menschliche Gesundheit bekannt.» Und bezüglich Herzschrittmacherpatienten meint Mediensprecher Schädeli: «Solche Geräte reagieren nicht auf äussere Störeinflüsse wie sie bei den Kabelschachtantennen entstehen könnten.»

Antennengegner André Masson nennt zum Schluss des Rundganges das übergeordnete Hauptproblem: «Die Technologie entwickelt sich so rasend schnell, dass die Forschung zu möglichen Folgen kaum nachkommt – ebenso wenig die Bewilligungsverfahren.» Hans-Ulrich Jakob nickt. Sorgen bereitet ihm derzeit vor allem der Netzausbau für den Mobilfunk der5. Generation – genannt 5G.

Gegenüber der heutigen Technik soll sich die Übertragungsgeschwindigkeit verzehnfachen. Jakob graut vor dieser Vorstellung. «Das wird alles Bisherige in den Schatten stellen», sagt er kopfschüttelnd. Daraufhin ziehen er und sein Kollege von dannen. Ihr Kampf gegen Handyantennen – so klein sie auch sein mögen – fängt erst richtig an.

Auf dieser Karte des Bundesamtes für Kommunikation sind alle Mobilfunkantennen schweizweit verzeichnet – auch alle Miniantennen. Quelle: Bundesamt für Kommunikation (Berner Zeitung)