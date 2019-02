Ungeliebte Nachbarn

Mit der Krähensaison beginnt auch der Ärger für die Anwohner der Brutkolonien. Die lauten Rufe der Vögel bereits früh am Morgen reissen so manchen Anwohner aus dem Schlaf, besonders wenn die Nester ein paar Meter neben dem Balkon oder dem Schlafzimmerfenster liegen. Und auf dem Boden unter den Bäumen, in denen sich eine ganze Kolonie niedergelassen hat, kann sich eine weisse Schicht aus Vogelkot bilden. Der Kampf gegen dieses Ärgernis brachte gestern einen Berner vor Gericht.

Vor knapp einem Jahr griff der Hausbesitzer im Berner Nordquartier zur Selbsthilfe und wollte die Vögel verscheuchen. Er forderte bei einer Firma eine Hebebühne an und räumte mit einer langen Stange mehrere Krähennester von einem Baum vor seiner Liegenschaft.

Nachdem eine Augenzeugin den Vorfall Stadtgrün Bern gemeldet und sich der Wildhüter eingeschaltet hatte, verurteilte die Staatsanwaltschaft den Mann aufgrund der Anzeige zu einer bedingten Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 100 Franken. Er hatte gegen das Gesetz über die Jagd und den Schutz wild lebender Vögel verstossen, indem er vier bis fünf Nester widerrechtlich entfernt und die Vögel in den Brutzeit gestört hatte. Für die Saatkrähen gilt gemäss Jagd­verordnung eine Schonzeit vom 16. Februar bis Ende Juli.

Hebebühne angefordert

«Die Nester waren vom Vorjahr und unbenutzt. Es hatte keine Eier drin.»Beschuldigter

Der 59-Jährige erhob gegen den Strafbefehl Einsprache, sodass der Fall gestern vor der Einzelrichterin landete. «Die Nester waren vom Vorjahr und unbenutzt. Es hatte keine Vögel im Baum und keine Eier in den Nestern», betonte der Beschuldigte. Und die Nester, die sich noch im Bau befunden hätten, habe er im Baum belassen.