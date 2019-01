Und: «Als ich aus dem Fenster schaute, sah ich bei einem der gegenüberliegenden Schrebergärten eine riesige Stichflamme, sicher 20 Meter hoch.»

Die Berufsfeuerwehr Bern bestätigt den Brand am Dienstagmorgen auf Anfrage: «Das Gartenhaus eines Schrebergartens in Wittigkofen stand kurz nach 0.30 Uhr in Vollbrand», sagt Mediensprecher Thomas Roder.

Die Berufsfeuerwehr sei daraufhin sofort mit einem Tanklöschfahrzeug und fünf Mann ausgerückt. «Das Gartenhaus brannte zwar vollständig ab, das Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnte aber verhindert werden», so Roder.

Tatsächlich hat es im Zusammenhang mit dem Brand auch eine Explosion gegeben: «Es sind Gasflaschen explodiert, die im Gartenhaus deponiert waren», so Roder. Ob die Explosion die Ursache des Hausbrandes war oder ob umgekehrt die Gasflaschen wegen des brennenden Hauses explodierten, konnte Roder nicht sagen.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Der Sachschaden wird auf zwischen 10'000 und 20'000 Franken geschätzt. Beim Brand wurde niemand verletzt. chh