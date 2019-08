Steiner strampelt: Glück im Granit

Ich fuhr also mit dem Zug nach Oberwald zuhinterst im Goms, und von dort nahm ich die Grimsel in Angriff. Nicht zum ersten Mal in meinem Leben, und richtig ist auch, dass man mit der Grimsel von Süden keinen ernsthaften Velofahrer beeindruckt. Zu wenig Höhendifferenz, zu wenig steil. Aber wenn man unten in Gletsch die Serpentinenwand hochblickt, wird man doch einen kurzen Moment schwach und möchte nur eines: lieber nicht hier sein.

Es ging natürlich länger, als ich gedacht hatte, auf den 12 von der Walliser Sonntagnachmittagssonne unbarmherzig beschienenen Kilometern zur Passhöhe wurde ich von holländischen Campern, luxemburgischen Cars und gefühlsmässig sämtlichen Töfffahrern Westeuropas überholt, dazu liessen die entfesselten Oberwalliser Autotuner ihre tiefergelegten Kraftbolzen in jeder Kurve kreischen. Ja, die traditionelle Kultur des sonntäglichen Alpenpassfahren ist auch bei der jüngeren Generation noch in voller Blüte, und nie käme man auf der zugeparkten Grimselpasshöhe auf die Idee, dass je jemand das Wort Klimanotstand in den Mund genommen hätte.

Auf jeden Fall schmolz ich bereits in der ersten Stunde meiner kleinen Reise entlang der Aareroute zusammen auf die innere Substanz des Radfahrens: Man kommt nicht vom Fleck, wenn man nicht bereit ist, gegen Widerstand anzutreten, auch wenn er ganz tief drin sitzt in einem selber.

In mich gekehrt rollte ich dann plötzlich doch über den Kulminationspunkt und erblickte unter mir erstmals die Aare, zum Arbeiten als Stromproduzentin gezwungen in einer pittoresken Kaskade glitzernder Stauseen. Mein Zustand verschwitzter Demut machte mich in diesem Moment besonders empfänglich für die Kraft der abgehobelten, rauen Granitlandschaft der Grimsel, die geradezu einlädt, das Gefängnis der Vernunft zu verlassen, sich dem Sog der mit nordamerikanischer Grosszügigkeit angelegten Passstrasse hinzugeben und in den Schlund hinunterzurasen, den die Aare geduldig geformt hat.