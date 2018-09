Steckgut-Schule in der Berner Lorraine soll saniert werden

Die Volksschule Steckgut in der Berner Lorraine soll saniert werden. Der Stadtrat hat am Donnerstag einen Projektierungskredit von 600'000 Franken einstimmig bewilligt. Das denkmalgeschützte Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde in den 1950er-Jahren zu einer Schule ausgebaut. Seither wurden nur kleinere bauliche Massnahmen umgesetzt. Dass das Schulhaus also sanierungsbedürftig ist, blieb im Parlament unbestritten.

So sollen die technischen Installationen und die Möblierung ersetzt werden. Weiter brauchen die Klassenzimmer und das Dach eine bessere Dämmung, und auch die Erdbebensicherheit und der Brandschutz müssen verbessert werden. Zudem soll die Raumstruktur den aktuellen Anforderungen an eine Schulnutzung angepasst werden. Im Steckgut sind zwei Kindergartenklassen sowie eine erste und eine zweite Klasse untergebracht.

Die Planer machen sich nun an die Arbeit, der Baukredit soll dem Stadtrat 2020 vorgelegt werden. Die Sanierung soll 2022 abgeschlossen sein. Nicht ganz klar ist, ob die heutige Grünfläche vollständig erhalten wird. Ein Teil könnte einem Allwetterplatz geopfert werden. (lub/sda)