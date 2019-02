Es sollte eine schnelle Aktion sein. Ein paar Sekunden vielleicht. Dann würde er sich mit einem Haufen Geld aus dem Staub machen. Aus Beobachtungen wusste er, dass jeweils um die Mittagszeit zwei Sicherheitsleute Geld bei der Poststelle im Berner Postparc abliefern. Das war auch am 27. November 2017 so. Der damals 24-Jährige aus der Agglomeration wartete in seinem Wagen in der Bogenschützenstrasse. Das Kontrollschild hatte er vorsichtshalber abmontiert – allerdings nur das hintere.